Bu baraj tamamlandığında 2 bin 270 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bilecik ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta olduğunu anlattı. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını dile getiren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sözlerine şöyle devam etti;

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Bilecik merkez Bayırköy Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 2 bin 270 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. Dolusavak imalatları, yol imalatları, su alma yapısı imalatları ve vana odası imalatları, beton gömlekli cebri boru derivasyon imalatları, gövde dolgu imalatlarının yüzde 93 lük kısmı ve ilave sedde dolgu imalatlarının yüzde 70'lik kısmının tamamlandı. Kalan gövde ve ilave sedde dolgu imalatları tamamlanarak su tutulmaya başlanacaktır. Regülatör imalatları ve regülatör ile baraj gölalanı arasında iletim hattı imalatları tamamlanacaktır. Sulama imalatlarına başlanılacaktır.Temelden yüksekliği 32 metre ve su depolama kapasitesi 820 bin metreküp olan Bilecik Merkez Bayırköy Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile dekar başına 3 bin 705 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 8 milyon 410 milyon TL katkı sağlanması hedeflendi."

Cem Kaan Toka