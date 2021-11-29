Bu barınak 5 yıldızlı otelleri aratmıyor

Sivas Belediyesi tarafından Seyfebeli mevkisin de yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor. 22 dönüm arazi üzerine kurulu barınak şuanda, bin 71 adet sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor. Barınaktaki özel kulübelerde, kışın ısıtma yazın ise soğutma sistemleri aktif hale gelerek hayvanları 5 yıldızlı otelleri andırmayacak konfora ulaştırıyor. Aynı zamanda barınakta bulunan hayvanların tıbbi takipleri ve tedavileri de en iyi şekilde yapılıyor.

“Yazın serin, kışın sıcak”

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, barınakta yaz ve kış aylarında ayrı olarak ısıtma ve soğutma sisteminin bulunduğunu söyleyerek, "Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak idare ettiğimiz bu hayvan barınağı, içerisinde ki hayvanların konforuna önem ve hassasiyet gösteren bir barınak. Şuan bu barınakta bin 71 tane sahipsiz hayvanımızı misafir ediyoruz. Kendi kulübeleri, ortak yaşam alanları, besleme ve sulama alanları olan, hayvanların tıbbı takiplerini gerçekleştirdiğimiz bir barınak burası. Bölgede ve Sivas çevresinde ki en konforlu barınaklardan biri, kafeslerimizin içerisinde hayvanların müstakil olarak bire bir kullanabildiği ve ortak kullandıkları bahçeli bir mimarisi var. Bu tek tek ve ortak yaşadıkları yerlerde kışın ısıtma yazında soğutmak için belli teknolojiler kullanılmış. Kış aylarının başlamasıyla birlikte ısıtma işlemlerimiz başlayacak. Yaz ayları geldiğinde de yine orada kullanılan tesisatla hayvanların serinlenmesi için yaz ve kış hayvanların daha konforlu bir ortamda misafir edebilmemiz için bu teknolojileri Sivas Belediyesi Hayvan Barınağında kullanıyoruz” dedi.

“5 yıldızlı otel konforunda”

Belediye Başkan Yardımcısı Duman, hayvan barınağının adeta 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu söyleyerek, “Sivas Belediyesi olarak sadece bu barınakta olan hayvanlar için değil Sivas'ın genelinde bulunan hayvanlar için faaliyetler yürütüyoruz. Bu barınakta herhangi bir eksiğimiz yoktur. Hem tıbbi tedavilerini takip ettiğimiz hem misafir etmede hem yemleme ve sulamada her hangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunun haricinde barınağın dışında da olan sokak hayvanlarımız var bunlarda kendi doğal yaşam ortamlarında beslemeye devam ediyoruz. Sivas Belediyesi olarak kış aylarında bütün sloganımız, kalbimiz sokakta atıyor. Sivas kış aylarını çok zor geçiren bir şehir, hava sıcaklıklarının eksi 30-40' a kadar düştüğü dönemlere de şahit olduk. Bu hayvanların daha konforlu olabilmeleri için dışarda da mağdur olmamaları için Sivas Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sahipsiz ve başıboş hayvanların hepsini buraya getirip, tedavilerini yapıyoruz. Eğer bakıma muhtaç görürsek bu barınaklarda misafir ediyoruz. Her birisinin ayrı ayrı kulübesinin bulunduğu kendi emsalleriyle birlikte ortak bahçesinde yaşayabildiği günlük düzenli yemeklerini ve suları alabildikleri, tıbbı tedavilerini takip edebildiğimiz bir yer. Otel olarak nitelendirilirse gerçekten beş yıldızlı bir otel konforunda, burada yaşayabilmeleri için veteriner işleri müdürlüğümüzde ki personellerle hassasiyetli bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Volkan Kaplan - Demet Karakuş

