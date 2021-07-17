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'Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım'

'Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım'
'Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım'

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, "Bayram bizim bayramımız olsun, üzüntülerimiz olmasın. Kurban pazarlığı yaparken temastan kaçınalım" dedi.

'Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım' - Tıkla İzle

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında hareketlilik başlarken, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop vatandaşları uyardı. Bayram klasiklerinden olan kurban pazarlıklarında vatandaşların temastan kaçınması gerektiğini vurgulayan Altıntop, "Pazarlıkları biliyorsunuz daha önce magazinsel olarak eline bir sopa alarak yapanlar oldu. Gözleriyle yapmalarını öneriyoruz. Yani bu tür şeylere gerek yok, temastan kaçınalım. Mesafeye dikkat edelim" dedi.

Bayramın üzüntüye dönüşmemesi gerektiğini aktaran Altıntop, "Pazarlıkları biliyorsunuz daha önce magazinsel olarak eline bir sopa alarak yapanlar oldu. Gözleriyle yapmalarını öneriyoruz. Yani bu tür şeylere gerek yok, temastan kaçınalım. Mesafeye dikkat edelim, bazı şeylerimizden fedakârlık edelim. Vatandaşımıza saygı göstermek, onların kurallarına uymak çok önemli. Şunu söylemek istiyorum; Sağlık Bakanlığımızın sitelerine girsinler. Oradaki önerileri dinlesinler. Kötü niyetli insanlar olabiliyor. Masum vatandaşlarımızı kaybettik. Ben dahil birçok kişi korona virüsü çok ağır atlattık. Bayram bizim bayramımız olsun. Üzüntülerimiz olmasın, hastalıklarımız az olsun. Bayramdan sonra çok daha sağlıklı ülkeye kavuşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turan Bulut - Eren Kan

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