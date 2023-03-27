Bu cami teravih namazında çocuklarla doluyor

Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde bulunan Hacı Ramazan Acar Camisi'ne aileleriyle gelen çocuklar, teravih namazında ilk sırada saf tutuyor. Camiye gelen çocuklar, teravih namazından sonra cami imamı eşliğinde mukabele yaparak Kur'an-ı Kerim okuyor.

Ramazan ayını büyük bir coşku içerisinde karşılayan çocuklar, rahmet ve mağfiret ayının güzelliğinden faydalanmak için her akşam teravih namazı için camilere akın ediyor. Duygularını anlatan çocuklar, camiye geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Cami imamı Hüseyin Yaldız, çocukların Allah'ın evine sımsıkı sarıldığını kaydederek, "Namaz alışkanlığı kazandırmak için çocuklarımızı camiye getiriyoruz. Bazen çeşitli hediyelerde veriyoruz. Okuldan sonra erkenden camiye gelen çocuklarımız var. Teravih namazları için çocuklarımıza 'Camiye gelin' dedik, hepsi iftardan sonra geliyorlar. Namaz esnasında sessiz şekilde durup namazlarını kılıyorlar. Bu şekilde hem camiye hem namaza alışıyorlar. Namaz öncesi vaaz veriyoruz. Torunlarını, çocuklarını getirenler var. Zaten istediğimiz, her anne-babanın çocuğunu camiye getirip aynı safta namaz kılmalarıdır. Çocuklarımız geleceğimizin gençleridir" dedi.

Cüneyt Özkaya

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