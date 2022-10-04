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Bu camide her şey daha fazla vakit geçirmek için

Bu camide her şey daha fazla vakit geçirmek için
Bu camide her şey daha fazla vakit geçirmek için

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde bulunan cami, gençlerin vakit geçirmesi için birçok etkinliği içinde barındırıyor.

Bu camide her şey daha fazla vakit geçirmek için - Tıkla İzle

Asırlık camileriyle kültürel zenginliğe sahip Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camii, gençlik merkezi bulunan öğrenme alanı ve görselleriyle öne çıkıyor. Sosyal alanlarla donatılan camii gençlere ve çocuklara manevi rehberlik yapıyor. Darttan kum torbasına gibi spor etkinliklerini de içinde barındıran camii imamı vatandaşların daha çok vakit geçirmesini sağlıyor.

Selçuk Manaz

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