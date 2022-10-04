Bu camide her şey daha fazla vakit geçirmek için

Asırlık camileriyle kültürel zenginliğe sahip Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camii, gençlik merkezi bulunan öğrenme alanı ve görselleriyle öne çıkıyor. Sosyal alanlarla donatılan camii gençlere ve çocuklara manevi rehberlik yapıyor. Darttan kum torbasına gibi spor etkinliklerini de içinde barındıran camii imamı vatandaşların daha çok vakit geçirmesini sağlıyor.

Selçuk Manaz

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