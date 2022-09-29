Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin lira

Her yıl temmuz sonu ve ekim ortalarına kadar Ayvalık'ın gözde sahillerinden Badavut ve Patriça'da kendini gösteren koruma altındaki bitki türü kum zambağı bu yıl yeniden çiçek açtı.

Kumul sahillerin bembeyaz süsü olan bu soğanlı bitki, neslinin tükenme tehlikesinde olduğundan 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Nergisgiller familyasından olan bu bitki; Akdeniz, Ege ve kısmen de Karadeniz'in kıyı kumullarında yetişiyor. Hem kokusu hem görüntüsüyle Badavut sahillerini süsleyen kum zambakları, turistlerin de ilgi odağı oluyor. Kum zambaklarının çiçeklerinin veya soğanlarının toplayan, koparan veya zarar verenlere Doğa Korum ve Milli Parklar Müdürlükleri tarafından 109 bin lira para cezası veriliyor.

Emrah Elmas - Suat Salgın

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