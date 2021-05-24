Bu da askıda meyve ve sebze

Adapazarı ilçesi Yeni Cami Bulvarı üzerinde kurumsal bir marketin bayiliğini alan işletmeci Halil Buğaçayır, marketinde ‘İhtiyacın varsa alabilirsin' ismiyle bir stant kurarak örnek bir projeye imza attı. Kurulan stantta ihtiyaç sahipleri, birçok sebze ile meyveyi ücret ödemeden ihtiyacı kadar alıyor. Destek olmak isteyen müşterilerde ücretini ödedikleri sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerinin alması için bu standa bırakıyor. Biberden patlıcana, erikten çileğe birçok sebze ve meyvenin bulunduğu stanttan ihtiyaç sahipleri rahatlıkla alış verişlerini yapabiliyor. Stanttan gerçekten ihtiyacı olanların alış veriş yapması gerektiğini ifade eden Buğaçayır, hayata geçirdikleri proje sebebi ile olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

İhtiyacınız varsa alabilirsiniz standı oluşturduk

Uzun yıllardır ticaret ile uğraşan ve yaklaşık 15 gün önce market sektörüne giriş yaptığını aktaran Halil Buğaçayır, “Projemiz şuydu; ihtiyacınız varsa alabilirsiniz standı oluşturduk. Buradaki amacımız gerçekten ihtiyacı olupta ürün alamayan kişilere; sebze ve meyve noktasında destek olabilmek. Yaklaşık 3 gün önce bu fikirle yola çıktık. Bu süreçte de çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz. Fakat bu 3 günlük süreçte gördüklerimi dile getirmek istiyorum ve vatandaşlarımızdan ricamız; gerçek manada ihtiyacı olan insanlar alsın. Burada neye ihtiyacınız varsa onu alın. Bu işin sürekliliğinin devamı için insanların bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Alışveriş yapan, dışarıdan gelen müşterilerimizin de bu noktada bize destekleri var, onlara da çok teşekkür ediyorum bu duyarlılıklarından dolayı” dedi.

Türk toplumu olarak biz bu konulara çok duyarlıyız

İhtiyacı olan vatandaşların buradan alış veriş yapabileceğini belirten Buğaçayır, “Türk toplumu olarak biz bu konulara çok duyarlıyız. Yani ben bunu yaparken gerçekten doğru adrese ulaşıyorsam ben o zaman keyif alırım. Bu tür stantlar için diğer market sahiplerine de öncülük yapabilirsek ne mutlu bize. İhtiyaç sahibi kişi buraya geldiğinde biz kendisine poşetini veriyoruz, kişi oradan o gün ki şartlarda neye ihtiyacı varsa onu almalı, ben burada stantta bulunan bütün ürünleri alıp gideyim mantığı olmamalı diye düşünüyorum. Bugün sebze ve meyve ile başladık eğer ki duyarlı davranışlar olursa yarın burada farklı reyonlarımızda oluşabilir” diye konuştu.

Bu iş fırınlarda olan askıda ekmek mantığına dönüştü

Tezgahı gören müşterilerinde ücretlerini ödeyerek aldığı sebze ve meyveleri bu tezgaha koyması neticesinde askıda sebze-meyve mantığına dönüştüğünü aktaran Buğaçayır, “Vatandaşların olumlu tepkileri var. Bize çok teşekkür ediyorlar, helallik istiyorlar. Bunlar maneviyat ve buradaki olay zaten maneviyat. Ramazan ayı maneviyat ayı bu ayda da bu tür projeye başladık. Hedefimiz bu etkinliğin devam etmesi. Devam ettirmek için gayret gösteriyoruz. Hedefim, ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa yardımcı olmak. Fırınlarda olan askıda ekmek mantığına dönüştü bu iş. Askıda meyve ve sebze mantığı oluştu. Yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımız, müşterilerimiz, iş insanımız burada bu desteklerini yapabilirler. Kimse kimseyi görmeden bu işlemler yapılacak” şeklinde konuştu.

Burak Can Tokyürek