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Bu da dövizli dilenci

Bu da dövizli dilenci
Bu da dövizli dilenci

Afyonkarahisar’da önüne serdiği ‘Yolda Kaldım’ yazılı döviz ile dilencilik yapan şahıs geliştirdiği yeni yöntemle şaşkınlığa sebep oldu.

İlginç olay Dumlupınar Mahallesi Sevgi yolunda meydana geldi. Kentin en işlek bölgelerinden biri olan yoldaki kaldırıma oturan adam beyaz kağıt üzerine mor renkte büyük yazı ile ‘yolda kaldım' yazılı dövizi önüne sererek dilenmeye başladı. Şahsın yerdeki o halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şahsın dilencilikte gerçekleştirdiği dövizli yöntem ise bu kadarına ‘pes' dedirtti. Şahsın inandırıcı olması içinse yanına valizini de koyması dikkatlerden kaçmadı. Şahsın o halini görenler ise önünde serili dövizdeki yazıyı okuyup yoluna devam etti. Bazıları ise yine merhametlerine yenik düşüp dilenen şahsa para verdi. Kentin en işlek noktasında dilencilik yapan şahsa zabıtanın müdahale etmemesi ise bir başka düşündürücü konu oldu. Yaklaşık 2 saat boyunca oturduğu yerde dilenen şahsın daha sonra bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Gökten Ceylan
 

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