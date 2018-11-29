İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu da 'ekmek' balıkçılığı

Bu da 'ekmek' balıkçılığı
Bu da 'ekmek' balıkçılığı

Edirne’de, etkili olan yağışla birlikte apartman girişini sel suları kapatınca, bir vatandaş ekmek poşetini balkondan uzattığı olta ile yukarı çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı.

Bu da 'ekmek' balıkçılığı - Tıkla İzle

Edirne, şiddetli yağış sonrası büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

'Ekmek' balıkçılığı 

Selde ilginç görüntüler de ortay çıktı. Bir apartman girişinin sel suları nedeniyle kapanması sonrası, apartman sakinleri balkondan attığı oltayla kendilerine ulaştırılmak istenen ekmek poşetini aldı. Görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı. 

Öte yandan, Edirne merkezde bulunan İstasyon Mahallesi Nane Sokak üzerinde yer alan ve videoya konu olan apartmanın girişinin sel sularından temizlendiği ve kimsenin mahsur kalmadığı öğrenildi.  

Koray Ustabaşı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.