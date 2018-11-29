Bu da 'ekmek' balıkçılığı

Edirne, şiddetli yağış sonrası büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

'Ekmek' balıkçılığı

Selde ilginç görüntüler de ortay çıktı. Bir apartman girişinin sel suları nedeniyle kapanması sonrası, apartman sakinleri balkondan attığı oltayla kendilerine ulaştırılmak istenen ekmek poşetini aldı. Görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı.

Öte yandan, Edirne merkezde bulunan İstasyon Mahallesi Nane Sokak üzerinde yer alan ve videoya konu olan apartmanın girişinin sel sularından temizlendiği ve kimsenin mahsur kalmadığı öğrenildi.

Koray Ustabaşı