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Bu da iki tekerli çaycı

Bu da iki tekerli çaycı
Bu da iki tekerli çaycı

Ordu'da bir çay ocağı işletmecisi, hızlı olsun diye siparişlerini bisiklet ile yapıyor.

Bu da iki tekerli çaycı - Tıkla İzle

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde yaklaşık 5 aydır çay ocağı işleten 41 yaşındaki Şaban Karadağ, müşterilerinin verdiği siparişlere bisikletle yetişiyor. Hem siparişin hızlı olması hem de müşterilerine sıcak ulaşması adına böyle bir yöntem bulan Karadağ, ilk kez görenlerin şaşırdık karını belirtiyor. Karadağ'ı gören bazı vatandaşlar, "İnsanlar bisiklete zor biniyor, bu çaycı bisiklet ile servis yapıyor" yorumunda bulunuyor.

Uğur Kahyaoğlu - Selim Kuşcu

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