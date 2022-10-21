Bu da iki tekerli çaycı

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde yaklaşık 5 aydır çay ocağı işleten 41 yaşındaki Şaban Karadağ, müşterilerinin verdiği siparişlere bisikletle yetişiyor. Hem siparişin hızlı olması hem de müşterilerine sıcak ulaşması adına böyle bir yöntem bulan Karadağ, ilk kez görenlerin şaşırdık karını belirtiyor. Karadağ'ı gören bazı vatandaşlar, "İnsanlar bisiklete zor biniyor, bu çaycı bisiklet ile servis yapıyor" yorumunda bulunuyor.

Uğur Kahyaoğlu - Selim Kuşcu

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