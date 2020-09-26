Bu da korona indirimi

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, Covid-19 salgınında hayati önem taşıyan mesafe kuralını çiğnedi.

Yeni açılan iş yerinin önünde kuyruğuna giren vatandaşlar, mesafe kuralını hiçe saymakla da kalmadı. İş yerinin kapısının açılmasıyla birlikte izdiham oluşturan vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı, birbirleriyle de temas içerisinde olduğu gözlendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, çevredeki diğer mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, vatandaşları mesafe konusunda uyardı.

Suat Metin

