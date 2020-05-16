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Bu da oldu: İzmir'de bir kadın saksı çalarken kameraya yakalandı

Bu da oldu: İzmir'de bir kadın saksı çalarken kameraya yakalandı
Bu da oldu: İzmir'de bir kadın saksı çalarken kameraya yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, apartman bahçesine girerek yerde bulunan saksıyı çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir'de bir kadın saksı çalarken kameraya yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, görenleri hayrete düşüren hırsızlık, geçtiğimiz gün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kadın, apartmanın bahçesine girerek yerde bulunan saksıyı alarak uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Apartman bahçesine giren kadının saksıyı çaldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bahçeye giren kadın sağa sola bakarak, saksının yanına geldiği, yanında bulunan poşeti çıkaran kadın saksıyı koymaya çalıştığı görüldü. Saksıyı poşete sığdıramayan kadının daha sonra saksıyla birlikte bahçeden çıkarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali İhsan Çiftçi

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