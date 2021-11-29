Bu da zeytinyağlı baklava

Adana'da geçmiş yıllara oranla yaklaşık yüzde 10-15'lik artışla 120 bin dekar alandan 60 bin ton zeytin hasadı yapılıyor. Kentteki zeytin üretimi de artınca zeytinyağı üretimi de arttı. Pastane sahipleri Ramazan Can Yıldırım ve Teymur Koçaklı da baklavayı tereyağı yerine zeytinyağı ile yaptı.

Daha sağlıklı ve hafif olan baklava, tüketiciler tarafından lezzetiyle tam not aldı. Kilosu 75 liradan satılan baklava, günde ortalama 14 tepsi tüketiliyor.

“60 bin ton zeytin üretiyoruz”

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'da yaklaşık 120 bin dekarlık alandan 60 bin ton civarında zeytin rekolte elde edildiğini belirterek, "Bu zeytinlerin 40 bin tonu yağlık olan çeşitlerden. Zeytinyağı insan vücudunda damar sertleşmesini ve damarlardaki kolesterolü iyiye çevirme yönünde ciddi bir katkısı vardır. Zeytinyağlı baklava Türkiye'de yeni bir çığır açmakta. Bunun da ilimizde olması bizim için avantaj” diye konuştu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, zeytinyağlı baklavanın yakında Adana mutfağına mal olmasını beklediklerini belirterek, “Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği olarak biz böyle sağlıklı ürünlerin mutfaklarımızda olmasını özellikle Adana mutfağına mal olmasını destekliyoruz” dedi.

İşletme sahiplerinden Teymur Koçaklı da ilgiden memnun olduklarını zeytinyağlı baklavanın kilosunun 75 liradan günde ortalama 14 tepsi satıldığını söyledi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

