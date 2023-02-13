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Bu defa mutluluktan birbirlerine sarıldılar

Bu defa mutluluktan birbirlerine sarıldılar
Bu defa mutluluktan birbirlerine sarıldılar

Depremin yıkıcı etkisinin en etkili yaşandığı Hatay’da bir haftadır kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, gergin ve zorlu anlar yaşasa da mutluluklarını birbirlerine sarılarak kutladılar.

Bu defa mutluluktan birbirlerine sarıldılar - Tıkla İzle

Depremin vurduğu illerin başında gelen ve 2 bin 749 binanın yıkıldığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları depremin 8. gününde de devam ediyor. Göçük altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışan ve adeta iğne ile kuyu kazan ekipler, saatler süren mücadeleleri sonunda enkazdan çıkardıkları her canla moral buluyor.
Hatay merkez Antakya'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler depremin 8. gününde 53 yaşındaki Nahide Umam isimli kadını 176. saatte sağ olarak kurtardı. Enkaz yığınına dönen apartmanın çöküntüsünden çıkardıkları Nahide Umam'ı sağlık ekiplerine teslime eden kurtarma ekiplerinin saatler sonra yüzleri güldü. Ekiplerin o mutluluğu ise görüntülere yansıdı.

İbrahim Kılınç

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