Bu defa mutluluktan birbirlerine sarıldılar

Depremin vurduğu illerin başında gelen ve 2 bin 749 binanın yıkıldığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları depremin 8. gününde de devam ediyor. Göçük altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışan ve adeta iğne ile kuyu kazan ekipler, saatler süren mücadeleleri sonunda enkazdan çıkardıkları her canla moral buluyor.

Hatay merkez Antakya'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler depremin 8. gününde 53 yaşındaki Nahide Umam isimli kadını 176. saatte sağ olarak kurtardı. Enkaz yığınına dönen apartmanın çöküntüsünden çıkardıkları Nahide Umam'ı sağlık ekiplerine teslime eden kurtarma ekiplerinin saatler sonra yüzleri güldü. Ekiplerin o mutluluğu ise görüntülere yansıdı.

İbrahim Kılınç

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