İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi...1915 model gelin arabası

Bu düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi...1915 model gelin arabası
Bu düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi...1915 model gelin arabası

Bursa’da klasik otomobil koleksiyoneri kızını evlendirdi. Gelin arabası 1915 model klasik otomobil olurken, konvoyda yaşları 60 ile 81 arasında değişen 8 klasik otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Bu düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi...1915 model gelin arabası - Tıkla İzle

Bursa'da klasik otomobil sevdalısı Mehmet Nail, 104 yaşındaki otomobilini kızının gelin arabası yaptı. 1915 model otomobile farklı yaşlardaki araçlar da konvoyda eşlik etti. Değeri milyon liralarla ifade edilen otomobillerin arasında 1915 Ford T'nin yanı sıra, 1938 Opel Admiral, 1953 Auistin A40, 1954 Jowett Jupiter, 1955 Chevrolet Belair, 1959 Cadillac gibi modeller bulunuyor. Tarihe tanıklık eden otomobillerle evlerinin önünden düğün salonuna giden Azime -Hasan çifti, unutulmaz bir düğün yaşadı. 

Bursa Uludağ yolundan Atatürk Caddesi'ne konvoy halinde giden klasik otomobilleri gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otomobillerin sahibi Mehmet Nail, arabalara olan tutkusunun babasından başladığını ifade ederek, “1915'ten başlayıp 1970'lere kadar Türkiye'de pek olmayan otomobillerimiz mevcut. Bugün de kızımın düğünü var. Kızıma güzel bir hatıra bırakmak istedim. Mutlu gününe böyle klasik arabalarla eşlik etmek istedik. Damadım 1915 model arabayı biliyordu. Amerika'da ilk aldığımızda onlarla beraber toplamıştık. Öyle bir anısı olduğu için gelin arabası yapmaya karar verdik” dedi. 

30'u aşkın klasik otomobili olduğunu belirten Nail, “Bu otomobillerin çoğu üstü açılıp, kapanabiliyor. En eski aracımız 1915 Ford T modelidir. Türkiye'de sokaklarda pek göremeyeceğiniz bir arabadır. Ardından 1938 model aracımızın Türkiye'de bir eşi yoktur” diye konuştu. 

Damat Hasan Yıldız ise "1915 arabamız Amerika'da bizim garajımızda kalmıştı. O günden bu güne düğün arabamız olması nasip oldu. Bugün de bizim gelin arabamız olması bize çok sürpriz oldu. Tahmin etmiyorduk” ifadelerini kullandı. 

Gelinin kardeşi Azim Ali Nail ise, “7 yıl önce Amerika'dan bu otomobili getirmiştik. 2 sene önce ben evlenmiştim. Bizim gelin arabamız daha farklı bir modeldi. Bu kardeşime nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.


Samet Doğru - Zafer Peker

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.