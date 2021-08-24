Bu dükkana tarife gerek yok, arayan onun sayesinde buluyor

Sivas kent merkezi Yeni Ata Sanayisinde bir iş yerinin çatısına konulan klasik otomobil görenlerin dikkatini çekiyor. Oto sanayide mekaniker ustası olan Mustafa Yıldızdağ, arkadaşlarının da fikriyle iş yerinin çatısına bir zamanların vazgeçilmezi olan ve ülkemizde de tosba olarak bilinen Vosvos marka aracı koydu. Yaklaşık 15 yıl önce iş yerinin çatısına reklam ve süs amacıyla konulan otomobil gün geçtikçe dikkat çekmeye ve oto sanayide herkesçe bilinmeye başladı. İlk zamanlarda çalışan araç ilerleyen zamanlarda hırsızlardan da nasibini aldı. Aracın bazı parçaları çalındı. Araç günümüzde çalışmasa da sağladığı kolaylık sayesinde oldukça işe yarıyor. İş yeri sahibi Yıldızdağ, bu araç sayesinde ismini vermeden iş yerinin kolaylıkla bulunmasını sağlıyor.

15 yıldır çatıda, gören bir daha bakıyor

Yeni oto sanayide oto mekanikeri ustası olan Mustafa Yıldızdağ, 15 yıl önce çatıya koyduklarını dile getirerek, “Biz bunu 15 yıl önce arkadaşımızla birlikte böyle bir fikrimiz oldu, koyduk bunu. 15 yıldır duruyor. Biz onu çatıya çıkardığımızda çalışıyordu. Ama gün geçtikçe yukarıya çıkıp bazı malzemelerini çaldılar. Su yağmur tabi biraz çürüttü. Ama yine de güzel görünüyor, hoş. Bir boyaya ihtiyacı var. Sadece reklam amaçlı süs olsun diyerek koyduk” dedi.

Adres tarifinde kolaylık sağlıyor

Yıldızdağ, otomobilin adres tarifinde kolaylık sağladığını söyleyerek, “Fotoğraf çektiren oluyor. Adres tarifinde çok kolay oluyor. İşte diyoruz ki ‘falanca falanca dükkanları biliyor musunuz ?' onlarda “biliyoruz” diyor. İşte çatısında bir tosba olan dükkan var. Orayı biliyor musunuz diyoruz. ‘He biliyoruz orayı' diyorlar. Dükkanın ismini söylemeden tosbadan da geliyorlar. Bu Mehmet Ali Ustanın bir projesiydi. Yeni Ata sanayinin bir maskotu gibi oldu” şeklinde konuştu.

Bir zamanların vazgeçilmez aracıydı

Yıldızdağ, bir zamanların vazgeçilmez aracı olduğunu ifade ederek, “Bazen soruyorlar ‘Ustacım biz bu arabayı satın alalım' biz kesinlikle satmıyoruz. Üzerinde emek harcanırsa tamir edilebilir. Bu artık bizim dükkanımızın vazgeçilmezi. Biz ondan vazgeçmiyoruz. Biraz bakıma ihtiyacı var. Bizim evladımız gibi. Kesinlikle bir zamanların vazgeçilmez aracıydı. Yıllarca Avrupalılar onlarla izne gelip gitti. Şuanda da yine vazgeçilmez. Aşağı indirdiğim zaman zannediyorum bir dakika içinde satılıp gider” diye konuştu.

Onur Erden - Mustafa Koçyiğit

