Bu evde bir terslik var

Birçok ilde daha önce açılan ters evleri gören Malatyalı genç girişimci Metehan Alp, Doğu'da da bir ilk olan bu ilginç konsepti memleketinde açmaya karar verdi. İstiklal Mahallesi'ndeki bir evi konsepte uygun olarak dizayn eden Alp, Malatya'ya özgü ev gereçlerini ters olarak monte ettirdi. İçeri girenlerin ‘Bu işte bir terslik var' dediği konsept özellikle gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Baş döndüren ters eve belli bir ücret karşılığında giren ziyaretçiler, buradan çektikleri sıra dışı fotoğraflarla sosyal medya hesaplarını süslüyor.

Malatya ile ters ev konseptini tanıştıran girişimci Metehan Alp, nostaljik konsept ile yapmaya karar verdikleri evin Doğu Anadolu'da ilk ve Malatya'da olmayan bir uygulama olduğunu söyledi. Malatya'ya özgü ev eşyalarını kullandıkları eve yoğun talep olduğunu söyleyen Alp, “Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çok çekiyor. Hafta sonları yoğunluğumuz oluyor. İnsanlar arayıp rezervasyon yapıyorlar. Bundan sonrası inşallah güzel olur” dedi.

İl dışından da ziyaretçilerinin olduğunu söyleyen Alp, “Vatandaşlar ilk başta içeri girdiklerinde başlarının döndüğünü söylüyorlar. Ama fotoğraflarını çekip ters çevirince tavandan sarktıklarını görünce çok eğleniyorlar. Artık değişen dünyada Malatyamızın da ayak uydurduğunu göstermeye çalışıyoruz. Burayı gören insanların bazıları şaşırıyor bazıları da biz il dışında görmüştük işte fotoğraflarını gördük hep gitmek istiyorduk ama gidemedik düşüncesi ile gelen insanlarda oluyor” şeklinde konuştu.

80'li yıllarda kullanılan eşyaların monte edildiği ters evin o dönem yaşayan vatandaşların da ilgisini çektiğini belirten Alp, “Buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar çünkü onları çocukluklarına götürüyor. Odalarımızda 80'li 90'lı yıllarda kullanılan mutfak rafları, çamaşır makinesi, şark köşesi, oturma odası, dikiş odası bunlar çok eski oldukları için insanlarımızı çocuklarına götürecek şeyler oluyor” dedi.

Malatya için yeni projelerinin de olduğunu dile getiren genç girişimci Alp, “Biz Malatya'nın yerel yönetiminde de aynı zamanda büyüklerimizden de destek bekliyoruz. Malatyamız için önemli projelerimiz var. Mesela yerli turizmi canlandırmak amaçlı projelerimiz var” diye konuştu. Açtıkları ters eve belli bir ücret karşılığında girilip fotoğraf çekimi yapıldığını kaydeden Alp, meraklılarını evlerine beklediklerini söyledi.

Ters evi merak ettiği için gelenlerden biri olan Rabia Hanım isimli genç ise “Biz bunu normalde fotoğraflarda gördük il dışında olduğu için gitmek istiyorduk. Malatya'ya açıldığını duyunca hemen geldik. Bizimle burada ilgilenen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları ters çevirdikten sonra daha çok ortaya çıkıyor. Biz çok eğlendik ve herkesin buraya gelmesini de tavsiye ediyoruz. İlk girdiğimizde başımız döndü ve eşyalar üzerimize düşecekmiş gibi oldu. Ondan sonra fotoğraflar çekilince ve onlara tersten bakınca korkulacak bir şeyin olmadığını anlıyorsun. Bir arkadaşımızın doğum gününü burada kutlamaya karar verdik hep düz değil az da ters olsun istedik” şeklinde konuştu.

Bahadır Aytekin - Selçuk Dönmez



