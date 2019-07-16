Bu gece Ay tutulması gerçekleşecek

Türkiye'den de takip edilebilecek ay tutulması 16-17 Temmuz gecesi Türkiye'den de takip edilebilecek. Tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin Dünya'nın gölgesi içerisinde kalması bekleniyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, Ay tutulmasını açıkladı.

‘Güneş, Ay ve Dünya aynı düzlemde çakışırsa…'

Gölbaşı, “Ay, Dünya etrafında, Dünya da Güneş etrafında döner. Ancak bu üç cisim uzayda her zaman bir doğru üzerinde yer almaz, yörünge düzlemleri farklıdır. Ancak yılda ortalama iki kere, yörünge düzlemleri çakışır ve üç gök cismi bir doğru üzerinde buluşur. Bu zamanlarda tutulmalar meydana gelir. Hiçbir zaman sadece Ay veya sadece Güneş tutulması meydana gelmez, biri oluyorsa mutlaka 14-15 gün önce veya sonra diğeri gerçekleşir. Örneğin yıl sonunda 26 Aralık'ta Halkalı Güneş tutulması ve 10 Ocak 2020'de Gölgeli Ay tutulması yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Tutulma tüm Türkiye'den izlenebilecek'

Ay tutulmasının saatini bildiren Prof. Dr. Gölbaşı, “Tutulma Türkiye saati ile 21:43‘de başlayacak, tutulmanın ortası saat 00:31'de gerçekleşecek ve saat 03:18'de de sona erecek. Tutulma sırasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik kısmı Dünya'nın gölge konisi içinde kalacak. Bununla birlikte tutulma, İstanbul Aydın Üniversitesi Gözlemevi'nde meraklılara açık olarak izlenebilir” şeklinde konuştu.