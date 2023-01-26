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Bu gelenek 500 yıldır sürüyor

Bu gelenek 500 yıldır sürüyor
Bu gelenek 500 yıldır sürüyor

Bolu’nun merkeze bağlı Yazıören köyünde yaklaşık 500 yıllık gelenek devam ediyor. Regaip Kandili gecelerinde köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyarak akşam namazından çıkan cemaatle birlikte yiyor.

Bu gelenek 500 yıldır sürüyor - Tıkla İzle

Merkeze bağlı 60 haneli Yazıören köyünde 5 asırdır Regaip Kandili geleneği devam ediyor. Regaip Kandili'nde köylüler akşam namazı sonrası için hazırlıklara gün içerisinde başlıyor. Köy halkı sabah saatlerinde kandil lokmalarını ve yemekleri evlerinde hazırlıyorlar. Köylüler, akşam namazı yaklaşırken evlerinde hazırladığı yemekleri caminin yemekhanesine taşıyor. Akşam namazını kılan cemaatle birlikte tüm köy yemekhanede yemekleri yiyor. Yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin, şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor. 80 yaşındaki Nurettin Çakır, “Çocukluğumuzdan beri devam ediyor. Ne zaman başladığını bilmiyorum 80 yaşımı geçtim ben. Köy hazırlanır, köydekiler evlerindeki yemekleri camiye getirir. Namaz kılınır ondan sonra yemekler yenilir” diye konuştu.

Enes Özkan

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