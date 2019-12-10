Bu gölün gizemi çözülemiyor

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde yer alan balıklı göl gizemli haliyle dikkat çekiyor. Kaynağı bulunamayan gölün suyu temizlenmek için boşaltılsa dahi su topraktan yeniden yükselmeye başlıyor. Kutsal sayılan göl soğuğun başkenti olarak bilinen Erzurum'un ayazında dahi donmuyor. Gölün çevresinde bulunan akarsular ve dereler eksi 5'lerde dahi donarken gizemli gölün sıcaklığı 18 dereceden aşağı düşmüyor. Balık tutmanın yasak olduğu köyde çeşitli hastalıklardan ölen balıklar ise gölün hemen yanına yapılan özel mezarlıklara defnediliyor.

Öte yandan köylüler tarafından kutsal olarak görülen göl romatizma ağrılarına ise son veriyor. Gölün bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı Söğütlü Mahallesinde romatizma hastalığı olan hiç kimse bulunmuyor.

Hakkında birçok efsane olan göl hakkında en çok bilinen efsane ise şöyle:

”Bir gün, köyden bir adam gölde tuttuğu balıkları eve getirir ve karısına balıkları kızartmasını söyler. Ama bu balıklar balık değil balık gibi görünseler bile her biri Allah tarafından balığa çevrilen şehit akıncılar olduğu söylenir. Kadın balıkları tavaya koyar ve kızarmaya başladığında, kızaran balıklar tavadan kaybolur. Adam ve karısı gördükleri durum karşısında hayrete düşerler ve kendilerini korkudan dışarıya atarlar ve göle kadar giderler. Kızartmaya çalıştıkları balıklar sırtları kızarık şekilde gölde yüzmektedirler. O günden sonra bu balıklar kutsal sayılır ve hiç kimse bu gölden balık tutmaz. Göldeki balıkların her birinin muhtelif yerleri yanık gibidir. Bunun tavadaki kızarıklıktan ileri geldiği söylenir. Hatta Urfa'da balık ölümleri yaşandığı sırada bu göldeki balıkların öldüğü söyleniyor.”

Diğer bir efsanede ise Osmanlı-Rus Savaşında Rus askerlerinin gölde bulunan balıkları yemesi sonucu öldükleri iddia ediliyor.

Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler ise gölün hiçbir zaman donmadığını ifade ederek, “Bu mahalle eksi 50'yi dahi gördü ama bu göl o zamanda donmadı. Göl ne kadar soğukluk görürse görsün en fazla 18 dereceye düşüyor. Bu gölün aktığı 4 kilometrelik yolda hiçbir su donmuyor. Atatürk Üniversitesinden buraya gelip araştırma yaptılar ama bize kesin bir şey demediler. Bu suyun neden bilimsel olarak donmadığını bilemiyoruz. Burada soğuklar 50 dereceyi bulduğunda bile gölün sıcaklığı 18 derece olarak ölçülüyor. Bu çevrede akarsular donuyor ama bizim gölümüz kesinlikle donmuyor. Erzurum'da bu göl çok fazla tanınmıyor ama yurt dışından gelip burayı ziyaret eden kişiler var“ dedi.

Sefa Tetik - Şahap Gürler