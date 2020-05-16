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Bu görüntüler dolmuşta çekildi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bu görüntüler dolmuşta çekildi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Bu görüntüler dolmuşta çekildi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Pendik'te bir dolmuş şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı. Pes dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu görüntüler dolmuşta çekildi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı - Tıkla İzle

Dün akşam saatlerinde Pendik-Tepeören arası çalışan bir dolmuşta çekildiği iddia edilen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüde, kurallara göre yüzde 50 kapasite ile çalışması gereken dolmuşun tamamen dolu olduğu ve birçok yolcunun ayakta seyahat ettiği görüldü. Ayakta kalan yolcuların dengelerini korumak için sürekli temasa maruz kaldıkları gözlerden kaçmadı. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasal kapasitenin üzerinde yolcu alarak insanların sağlığını hiçe sayan dolmuş şoförünün bu duyarsızlığı pes dedirtti.

Vatandaşlar bu ve benzeri şekillerde sosyal mesafe kurallarını umursamayan kişilere gerekli işlemlerinin yapılması için yetkililerin denetimlerini sıklaştırmasını istiyor.
Yunus Emre Şeker

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