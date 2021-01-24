Bu gün hava nasıl olacak?

Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 9İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15Adana: Parçalı ve az bulutlu 15Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9