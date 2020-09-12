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Bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET'ten spora destek mesajı

Bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET'ten spora destek mesajı
Bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET'ten spora destek mesajı

QNET CEO’su Malou Caluza, “2014 yılından beri Manchester City ile uzun süredir devam eden bir ortaklığa sahip olmaktan onur duyuyoruz. Sporu geliştirmeye, sporcuları desteklemeye ve iş birliğine dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projelerine odaklanmak için Manchester City ile ortaklığımızı uyum içerisinde yürütü-yoruz’’ vurgusunda bulundu.

Caluza, “Bir takım olarak 6 yıldır bu yolda beraber olduğumuz Manchester City'ye, Premier Lig öncesi iyi şanslar diliyoruz. Birlikte daha güçlü olduğumuzu biliyoruz, bu nedenle ekibe desteğimizi sürdürmeye ve birlikte yeni başarılar elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'den de katılım oldu!

Geçen yıl Manchester City sponsorluğunu 5 yıl daha uzattıklarını hatırlatan Caluza, “Manchester City ile QNET arasındaki bu harika ilişkiyi sürdürmekten çok memnu-nuz. Sponsorluğumuzu, sosyal sorumluluk yaklaşımımız kapsamında bir dizi yenilikçi toplum katılımı projesiyle de etkinleştirdik. Bu kapsamda, Güneydoğu Asya'daki çocuklar için bir antrenör kampı kurduk; müşterilerimiz için Etihad Stadyumu'na geziler düzenledik ve okullarda futbol takımları oluşturduk. Ayrıca, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke arasından, düşük gelirli ailelerden gelen yetenekli çocuklarımızı iki haftalık bir futbol kampına ve İngilizce antrenörlük için Manchester'a götürdük'' sözlerini ekledi.
 

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