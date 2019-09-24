Bu hafta hangi maçlar var? Bugün hangi maç var? |Süper Lig 6. Hafta maç fisktürü

Bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında misafir olduğu Yeni Malatyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Trabzon spor ise, rakibi olan Sivasspor'a karşı son dakikada yıkıldı. 2-1'lik skorla 3 puanı kaçırdı. Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.Lig'de heyecan dolu maçlar devam ediyor. Takımlar arası rekabet üst seviyede. Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı. Peki; Bugün hangi maç var? Süper Lig 6. Hafta maç fisktürü...
Bu hafta hangi maçlar var? Bugün hangi maç var?
İşte, Süper Lig 6. hafta programı...
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)