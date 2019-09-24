Bu hafta hangi maçlar var? Bugün hangi maç var? |Süper Lig 6. Hafta maç fisktürü

Bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında misafir olduğu Yeni Malatyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Trabzon spor ise, rakibi olan Sivasspor'a karşı son dakikada yıkıldı. 2-1'lik skorla 3 puanı kaçırdı. Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.Lig'de heyecan dolu maçlar devam ediyor. Takımlar arası rekabet üst seviyede. Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı. Peki; Bugün hangi maç var? Süper Lig 6. Hafta maç fisktürü...

Bu hafta hangi maçlar var? Bugün hangi maç var?

İşte, Süper Lig 6. hafta programı...

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)