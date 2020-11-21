Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırtıyor

Babasının da antikacı olduğunu söyleyen Hanifi Özaslan, 13 yaşından beri eski eşya aldıklarını ve zamanla bu antikaların kendisinde bağımlılık oluşturduğunu söyledi. 40 yıldır antika eşya satın aldığını ifade eden Özaslan, antikalar için köydeki evini sattığını hala da emekli maaşını bu işe yatırdığını söyledi. İçinde antika eşyaların bulunduğu 3 katlı tarihi bir ev alan Özaslan, 6 bin parçadan daha fazla antika eşyası bulunduğunu belirtti.

Özaslan antikanın kendisinde hastalık yaptığını vurgulayarak, “20 yıldır Gaziantep'te antikacılıkla uğraşıyoruz. Ondan önce babamla beraber Nizip ilçesinde bu işi yapıyorduk. O zamanlar 13 yaşındaydım. Antikacılık baba mesleğimdir. Köy kasaba şehir şehir gezerek eski eşyaları alırdık. Zamanla bu eski eşyalar bende bir bağımlılık oluşturdu. Buradan merakım başladı. Kayda değer eşyaları alıyoruz. Ve bunları meraklılarına satıyoruz. Yaklaşık 6 bin parça antika eşyam var” dedi.

“Her şeyimi antikaya yatırdım”

Her şeyini antikalara yatırdığının altını çizen Özaslan, “Bu bende bir hastalık haline gelmiş. Gün geldi ekmek paramı bile bir antika parçasına verdim. Köydeki evimi, arsamı satarak antika eşya aldım. Emekli maaşımı halende antika eşyalara yatırıyorum. Bu bende bir sevdadır. Bir hastalık haline geldi. Bu işten parada kazandım. 13 yaşımda bu işe başladım şu an 53 yaşındayım, 40 yılım antika işiyle geçti” diye konuştu.

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