Bu helva 3 günde yapılıyor, kışın vücudu sıcak tutuyor

Ordu'nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tuttuğu için tercih ediliyor. İçerisinde, çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Bölgede, ‘Perşembe cevizli helvası' olarak bilinen ve odun ateşinde kaynatılarak yapım aşaması 3 gün süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekirken, lezzetinin de buradan geldiğini belirtiliyor.

“Yapımı 3 gün sürüyor”

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, dede mesleği olan helva üretimini ailesinin yaklaşık 50 yıldır devam ettirdiğini söyledi. Helvanın, vücudu sıcak tutma özelliği olduğunu söyleyen Kuvan, “İçerisinde meyan kökü, şeker ve ceviz vardır. Meyan kökünü kaynatıyoruz, sonrasında beyaz bir köpük ortaya çıkıyor ve ağda ile helva haline getiriyoruz. Helvanın bu hale gelmesi 3 gün sürüyor. Vücudu sıcak tuttuğu için kış aylarında özellikle çok fazla tercih ediliyor. Perşembe ilçemizin coğrafi işaretli ve tescilli bir ürünüdür. Ordu'da çok bilinen bir lezzet ve yıllardır devam ediyor” dedi.

Selim Kuşcu

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