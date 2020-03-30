Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 15