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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış uyarısı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas çevreleri, sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ile Öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 10
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15

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