Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 31

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24