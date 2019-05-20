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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacak ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı, zamanla az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29  

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