Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 23
Erzurum: Parçalı bulutlu 23
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 35