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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor |10 Mayıs yurtta hava durumu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor |10 Mayıs yurtta hava durumu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor |10 Mayıs yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Van, Hakkari, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Doğu Toroslar'ın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Kıyı Ege'de öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Adana: Parçalı zamanla kuzeyi çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23  

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