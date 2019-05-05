Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde değişmeyecek, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İç Ege ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/sa), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Çanakkale çevrelerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22