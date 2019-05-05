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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde değişmeyecek, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İç Ege ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/sa), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Çanakkale çevrelerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22  

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