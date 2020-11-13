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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 15
İstanbul: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 16
İzmir: Az bulutlu 19
Adana: Az bulutlu ve açık 26
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu 17
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20

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