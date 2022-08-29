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Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık: Kapının önündeki bebek arabası çalındı

Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık: Kapının önündeki bebek arabası çalındı
Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık: Kapının önündeki bebek arabası çalındı

Gaziantep’te, sabah erken saatlerde apartmana giren bir şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını çaldı. Şüpheli şahsın, çaldığı bebek arabasını kucaklayarak apartmandan çıkarma ve uzaklaşma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık: Kapının önündeki bebek arabası çalındı - Tıkla İzle

İlginç hırsızlık olayı, dün sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, erken saatlerde bir binaya giren şüpheli şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını gözüne kestirdi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli şahıs, daha sonra kucakladığı bebek arabasını çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Şüpheli şahsın kucaklayarak çaldığı bebek arabasını apartmandan çıkarma ve apartmandan çıktıktan sonra bölgeden uzaklaşma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan bebek arabası hırsızlığı ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı
 

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