Bu kadarına da pes

Geçtiğimiz hafta Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde umre dönüşü öksürük şikayeti artan hastanın korona şüphesiyle hastanede izole edilerek müşahede altına alınması ve taburcu edilmesi görüntüleri üzerinden günler geçmesine rağmen sosyal medyada yeni çekilmiş gibi paylaşılırken, dünde başka bir fotoğraf yayılmaya başladı.

Bunun en son örneği Bursa'da yaşandı. Sosyal medyada 4 Mart'ta paylaşım yapılan bir kare fotoğraf, üzerinden 10 gün geçtikten sonra Bursa'da 4 farklı hastanenin ismi kullanılarak tekrar yayılmaya başladı. Uludağ Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mudanya Devlet Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi isimleri geçerek paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada panik ve korku havası verirken, yetkililer Bursa'da virüsle alakalı herhangi bir vak'a söz konusu olmadığı ve resmi kurumlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.