Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti

Televizyondan peteğe, bakır kazandan çamaşır makinesine değerli gördükleri her şeyi kamyona yükleyen hırsızlar, kayıplara karıştı. Haberi aldıktan sonra koşarak evlerine gelen vatandaşlar şok geçirirken, jandarma ekipleri şüphelilerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, merkeze bağlı Gözebaşı Köyü Yeşilyurt mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerin yazlık olarak kullandığı mezrada kış gelince sadece bir kaç aile kalıyor. Bunu fırsat bile hırsızlar, uygun anı kolladı ve kamyonla mezraya geldi. Kapı, pencere ve duvarları kırarak 15 eve giren hırsızlar, televizyon, petek, çamaşır makinesi, bakır kazan olmak üzere değerli buldukları ne varsa kamyona yükleyerek çalıp götürdü.

Hafta sonu mezraya gelen ve evinin pencerelerinin kırılarak soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Aynı zamanda haberi aldıktan sonra koşarak evlerine gelen mezra sakinleri adeta şok geçirdi. Yaklaşık 500 bin liralık zararın olduğu mezrada jandarma ekipleri, hırsızlık yapılan tüm evlerde tek tek inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu



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