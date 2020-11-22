İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor

Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor

Bursa’da bir kahvehane antikacı dükkanını andırıyor. Müşteriler antikaların içinde çay içmenin keyfini yaşıyor.

Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor - Tıkla İzle

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 yıldır kahvehane işleten Zeki Ertosun, 17 yıldır antika eşyalar topluyor. Topladığı antikaları kahvehanesinde teşhir eden Ertosun, 17 yıl önce bakır sehpa ile bu merakın başladığını ifade ederek, “Bakır sehpa ile başlayan serüvenim daha sonra çeşitli eski eşyalar toplayarak devam etti. Atalarımızın kullandığı eşyaları yeni nesillere gösteriyoruz. Yabancılar hayretler içinde kalıyor. En çok radyo, gramofon, plaklar biriktirdim. Bunlar kolay bulunan şeyler de değil. Uzun bir süreç. Tedarik etmeye devam ediyorum. Başta Bursa ve civarı olmak üzere Türkiye'nin her yerine antika için gidiyorum” dedi.

Kahvehanede teşhir edilen eşyaların arasında en fazla eski radyo, plak, gramofon yer alsa da bakır ibrikler, tüfekler, biblolar, sürahiler, süs eşyaları da yer alıyor.

Samet Doğru - Abdullah Çibir


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.