İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor

Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor
Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor

Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları Mayıs ayında da devam ediyor. Kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği yayla yolları göçerler için açılıyor.

Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor - Tıkla İzle

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri, Faraşin yaylalarının yollarını açmak için çalışma başlattı. Konumu itibariyle Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı yaylalardan geçen yollar, kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları göçerler için açmak için seferber oldu.

Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığını açıp ilerleyen ekipler, 3 gündür aralıksız çalışıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanından Beytüşşebap yaylalarına gelmeye çalışan göçer ve arıcılar için yolları açan ekipler, aynı zamanda çamurlu yolları da düzleştirip sağlamlaştırıyor.

Serdar Gükçe
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.