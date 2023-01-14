Bu kez saldıran köpek değil, vatandaş oldu

Olay, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşlı bir kadın sokak köpeğinden korktuğu gerekçesiyle eline aldığı ağaç dalı ile köpeğin üzerine koşarak vurmaya çalıştı. Bu esnada bölgedeki farklı bir vatandaşta köpeği tekmelemeye başladı. Olayı görerek yemek yediği restorandan kalkan bir üniversite öğrencisi ise saldırıya maruz kalan köpeğin imdadına yetişti. Öğrenci ve çevredeki diğer vatandaşların araya girmesi ile köpeğe saldırmaya çalışan şahıslar olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kadının ağaç dalı ile köpeğe vurmaya çalışması ve diğer bir kişinin ise köpeği tekmelemesi ile gencin bölgeye doğru koştuğu anlar yer aldı. Konuyla ilgili HAYDİ polis ekipleri inceleme başlattı.

“Bir adamın köpeğe feci şekilde şiddet uyguladığını gördük”

Olayı gören restoran sahibi Süleyman Kenek, “Dükkanımızda çalışırken bir köpeğin acı bağrışlarını duydum. Olay burada gerçekleşti. Müşterilerimiz hızlı bir şekilde dışarı çıkınca biz de peşlerinden çıktık. Bir adamın burada köpeğe feci şekilde şiddet uyguladığını gördük. Hemen ayırmaya koştuk. Müşteriler adama karşı çıkınca biz de aralarına girdik. Buralarda sürekli gezen köpek bunlar” dedi.

“Vicdani duygularını ele almamış bir adam”

Kenek, “Bugüne kadar hiç böyle bir vaka yaşanmadı. Kendi halinde takılırlar buralarda. Hayvanın ufak bir hırlaması sonucu kamerada da görünüyor kuyruk sallıyor, belki de oynamak istiyordu. Korkmasından dolayı normal olmayan şekilde vicdani duygularını ele almamış bir adam sert bir şekilde köpeğe vurmaya başladı” diye konuştu.

Cihat Polat

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