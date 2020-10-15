Bu kitap 25 günde İngilizce öğretiyor

Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde liselerde 25 yıl İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığını, 2005 yılında da emekli olduktan sonra öğrencilerine İngilizce dersi vermeye devam ettiğini anlatan Durusoy, okullarda tümevarım tekniğiyle İngilizce eğitimi verildiğini ancak öğrencilerin konuları birleştirip İngilizceyi öğrenmede büyük sıkıntı çektiklerini söyledi. Kendi yazdığı kitapta İngilizcenin tümden gelim tekniğiyle öğrenilmesini hedeflediğine dikkat çeken Durusoy, “Yıllarca liselerde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptım. Emekliye ayrıldıktan sonrada öğrencilerime eğitim vermeye devam ettim. İngilizceyi öğrenmek sanıldığı kadar zor değil. Öğrencilerime ve İngilizce öğrenmek isteyenlere kolaylık olsun diye üzerinde üç ay çalışarak kitabımı hazırladım. İlk etapta bin adet basın kitabımla günde iki saat düzenli olarak ders çalışan 25 günde İngilizceyi okuryazar seviyesinde öğrenebilir. 63 yaşında insanların İngilizce öğrenmesi için kitap yazdığım için mutluyum. Uluslararası iletişim dili İngilizcedir. Bana göre herkesin en az okuryazar seviyesinde bu dili öğrenmesi gerekir” dedi.

“Dil öğrenmek çok zevklidir”

Yeni bir dil öğrenmenin çok zevkli ama zor süreç istediğini ifade eden Durusoy, “Çok kısa bir süre içinde iyi bir dil bilgisine sahip olursanız, öğrendiğiniz dilde okuma ve yazmayı başarabilirsiniz. Eğer okursanız, yeterli bilgi birikime ve kelime bilgisine ulaşırsınız. Sonuçta konuşursunuz. Konuşulanları anlarsınız. Böylece insanları dinlersiniz. Okuma, yazma dinleme ve konuşma bir dil öğrenmede sonuçtur. Anlamak ise tat ve zevk almaktır. Bir dili biliyorum ama konuşamıyorum deniliyorsa bilin ki sistemde bir eksiklik vardır. Bu eksiklik bulunup ortadan kaldırılmazsa dil öğrenmek çok zordur. Ben kitabımda bu konulara da yer verdim. Eksikler, yanlışlar, hepsi bu kitapta. İlk etapta bin adet basılan kitabım seçkin kitapçılarda satışa sunuldu” dedi.

Köksal Kılınç