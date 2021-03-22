Bu köyde dedeler ve torunlar aynı dili konuşamıyor

Mustafakemalpaşa ilçesinin Güvem köyü, Kafkasya'dan göç eden Çerkez aileler tarafından 1850'li yıllarda kuruldu. Türkçenin yanında dedelerinin dili olan Çerkezcenin de konuşulduğu köyde Çerkezce dili unutulmaya yüz tuttu. Çerkezce 10 yaşından küçük çocuklar tarafından artık konuşulamıyor. Torunlar dedelerinin konuşmalarını anlıyor, ama konuşamıyor. Ziyarete gelenler de köylülerin konuştuğu dili anlamıyor. Kültürlerini hâlâ yaşatan köylüler, bunu gelecek kuşaklara yaşatmaya çalışıyor.

Köyde yaşı 10'nun üzerindeki herkesin Çerkezce konuştuğunu ifade eden Güvem köyü sakinlerinden Coşkun Uysal, "Köyümüz 1850'li yıllarda dedelerimiz tarafından kurulmuş. Köyde yaşayanların hepsi Çerkez kökenli. Çerkezceyi konuşabiliyorlar. Çerkezceyi 10 yaşının üzerinde olan herkes biliyor. 10 yaşının altında olanlar söyleneni anlıyor, ama konuşamıyor. Dışarıdan köyümüze gelenler konuştuğumuz Çerkezceyi anlamıyor. Yeni yetişenler dilimizi konuşamıyor" dedi.

Burak Türker

