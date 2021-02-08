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Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık atölye var

Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık atölye var
Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık atölye var

Bursa'da dağ köyünde her evin altında yüzlerce yıllık tezgâhlarda kumaş üretilip oyuncak bebek yapılıyor.

Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık atölye var - Tıkla İzle

Keles ilçesinin Sorgun köyünde köyün kadınları 200 yıllık ninelerinden kalma tezgahlarda kumaş üretip yel bebekler üretiyor. Köylü kadınlar bebekleri bu kumaşlarla giydirip Türkiye'nin her yerine gönderiyor


Atalarının giydiği kıyafetlerin minyatürlerini üretip bebeklere giydiren köylü kadınlar, bu sayede Yörük kıyafetlerini yaşatıyorlar. Kadınlar, yöresel bebekleri 100 ila 250 lira arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Köyde yaşlısı genci her kadın bu tezgahların başına geçip bebek kıyafeti imâl ediyor.

Köylerinde atalarının giydiği kıyafetleri yaptıkları bebeklere giydirdiklerini eden kadınlar, "Biz ninelerimizden kalan tezgâhlarda yünden kumaş üretiyoruz. Bu kumaşlarla yöremizin kıyafetlerini bebeklere giydiriyoruz. Köyde her evin altında tezgâh var. Burada kadınlar ürettikleri kumaşlarla yöresel Sorgun bebeği üretiyorlar. Bu bebekler çok rağbet örüyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bebekleri 100 ila 250 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

Burak Türker

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