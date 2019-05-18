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Bu köyde herkes elektrik parası ödüyor bir tek o ödemiyor

Bu köyde herkes elektrik parası ödüyor bir tek o ödemiyor
Bu köyde herkes elektrik parası ödüyor bir tek o ödemiyor

Bursa'da köyde eşiyle birlikte yaşayan bir çoban, elektrik parası ödemekten bıkınca geliştirdiği sistemle elektriği bedavaya getirdi.

Büyükorhan ilçesi Düğüncüler köyünde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Zekeriya Demir, yaşadığı yerde yıllarca elektrik parası ödemekten bıkınca köyde oturduğu evin yanından akan dereden geliştirdiği sistemle elektrik üretmeyi başardı. Akan suyun kuvvetiyle dönen çarktan elektrik üreten Demir, bu elektriği kablolarla evine çekmeyi başardı. Hayatını çobanlık yaparak sağlayan ve pek geliri olmayan Zekeriya Demir, artık elektriğe para vermeden rahat rahat kullanıyor. Bulunduğu köyde herkes elektrik parası verirken bir tek o geliştirdiği sistem sayesinde elektriği bedavaya getirdi. 

Hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Zekeriya Demir, "Köyde eşimle birlikte yaşıyoruz. Ben bu sistemi bisiklet dinomasıyla denedim. Sonra geliştirip bir arkadaşımla birlikte bu sistemi uygulamaya başladık. Burada akan sularımız vardı. "Niye bu sular boşuna aksın" diye düşündüm. Sudan elektrik üretmeyi başardım. Evimin ihtiyacı olan bir çok işte bu elektriği kullanabiliyorum. Burada baktığım keçilerimin sütleriyle peynir yaparak geçimimi sağlıyorum" dedi.  

Burak Türker - Ali Erdem
 

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