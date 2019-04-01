Bu köyde muhtarlık seçimi berabere bitti

Kadirli ilçesinde 239 seçmenin olduğu ve 4 mahalleden oluşan Halitağalar köyünde mevcut muhtar Ahmet Kurt ile yeni muhtar adayı Turan Bircan yarıştı. Sandıklar kapanıp sayıma geçilince çıkan geçerli oylara göre 101 oy mevcut muhtar Ahmet Kurt aldı. Yeni muhtar adayı Turan Bircan'a da sandıktan 101 oy çıkınca her iki muhtar adayı da YSK Hakimliğine sonuç ile ilgili itirazda bulundu. YSK Hakimliği oyların tekrardan sayılıp değerlendirme işlemi yaptıktan sonra köyde kimin muhtar olduğuna karar verecek.

Selçuk Şavran