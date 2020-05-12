Bu kuaförde sağlık çalışanlarına indirimli hizmet veriliyor

Salgının daha fazla yayılmaması adına 51 gün boyunca kapalı tutulan kuaförler dün itibariyle işlerine tekrar başladı. Alınan tedbirlerle görevlerine başlayan kuaförler tek kullanımlık havlu ve önlüklerle daha özenli bir şekilde görevlerini icra ediyor. Bakırköy'de bulunan bir kadın kuaförü de zorlu süreç sonrası kepenklerini açmasının ardından sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim yapma kararı aldı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İNDİRİM YAPACAĞIZ”

Düzenledikleri kampanya hakkında bilgi veren kuaför işletmecisi Fırat Gülhan, sağlık çalışanlarının uzun süredir fedakarlıklarla halkın sağlığı için çalıştığını söyleyerek bu fedakarlıklarından dolayı sağlık çalışanlarına kuaför hizmetlerinde yüzde 20 indirim yapma kararı aldıklarını belirtti.

Gülhan, “Gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları bizim için çalışıyorlar. Bizde sağlık çalışanlarına şubelerimiz olarak yüzde 20 indirim yapıyoruz. Bulunduğumuz bölgede çok fazla sağlık kuruluşu var. Tüm sağlık çalışanlarını bekliyoruz. İşletmeci olarak çorbada bir tuzumuz olsun diye böyle bir uygulama gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

112 ÇALIŞANI ÜNAL: “BU SABAH NÖBETTEN ÇIKTIM VE SOLUĞU KUAFÖRDE ALDIM”

Kuaföre gelen sağlık çalışanı Merve Ünal da, bu dönemde ailelerinden uzak kaldıklarını dile getirerek, “Kurumlarımız bize kalacak yer imkanı sağlıyor ancak yemek konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu işletmenin sağlık çalışanlarına yaptığı indirimi çok doğru buluyorum. Ayrıca bu zorlu dönemde böyle uygulamaların olması bize moral oluyor. Ben 112 personeliyim, 24 saat nöbet tutuyoruz. Çok fazla zorlanıyoruz. Ben bu sabah nöbetten çıktım ve soluğu kuaförde aldım. Çok fazla zamanımız olmadığı için bugün kuaföre gelme gereği duydum” ifadelerini kullandı.

“İNDİRİMDEN DOLAYI MUTLU OLDUM”

Ünal, kuaförlerin açılmasıyla oluşabilecek herhangi bir tehdide karşı hijyen kurallarına uyulduğunu vurgulayarak, “Tüm çalışanlar dahil olmak üzere herkes siperliklerini, maskelerini ve eldivenlerini takıyorlar. Kimse bu kuralların dışına çıkmıyor. Müşteriler randevuyla içeriye alındıkları için kalabalık bir ortam yaşanmıyor. Ayrıca burada sağlık personellerine yapılan indirimden de çok memnunum” şeklinde konuştu.