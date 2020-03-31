Bu laboratuvar 90 dakikada korona virüs testi yapacak

Korona virüs tehdidine karşı sadece Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığına gönderilen Covid-19 tanısı örnekleri PAÜ Hastaneleri bünyesinde çok daha hızlı bir şekilde test edilebilinecek. Bu kapsamda korona virüs tanısı konulan hastalar, daha erken izole edilerek tedavilerine başlanabilecek. Sadece korona virüs şüphesi bulunan vatandaşlara test yapılacak. Bulaşıcı numunelerin geldiği laboratuvarda bütün önlemler üst düzeyde alınıyor. Numunenin hastadan alınarak laboratuvara getirilme sürecini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çalışkan, korona şüphesi hastadan ağız ve burun sürüntülerinden alınan numunelerin güvenliği ve bulaşma riskine karşı 3 güvenlikli özel numune taşıma kutuları ile numunelerin merkez laboratuvarına getirildiğini belirtti. Numune alımı ve taşınmasına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Çalışkan, pozitif vakayı yakalamak için numunenin uygun şartlarda alınması gerektiğini, taşınmasında titiz davranılması, numunenin kaçıncı gün alındığına ve gönderilen numunenin tipinin çok önemli olduğunu söyledi. Çalışkan, günlük 300 test kapasitesi bulunan laboratuvarın ihtiyaç halinde bin test kapasiteye çıkarılabileceğini aktardı.

PAÜ Hastaneleri olarak Covid-19 tanı laboratuvarı yetki belgesine sahip olabilmek için gerekli asgari koşulları fazlasıyla sağladıklarını belirten Dr. Çalışkan, “Laboratuvarımızda moleküler odası olarak bir temiz bir kirli olmak üzere iki odamız var. Numunelerin çalışılması için Biyo güvenlik kabini Class IIA ve Real Time PCR cihazları mevcut. Bu cihazlarla ortalama günde 300 test çalışma kapasitesine sahibiz. 6 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Hasta sayımız arttığı zaman bu kapasitemizi daha da arttıracak imkanlara sahibiz. Tanıda kullandığımız PCR kitleri Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz kitlerdir. Ortalama 15 dakika ön işlemleri var. Real Time cihazları dediğimiz cihazlara yüklüyoruz. Yükledikten sonra ortalama 90 dakikada sonuç alıyoruz” dedi.

Fadıl Pişkin - Köksal Kılınç

