Bu lisenin süs bitkisinden kazancı dudak uçuklatıyor

1993 yılında Süs Bitkileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla kurulan, 2015'te ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine katılan okulun öğrencileri, seralarda pratik eğitimler görerek sektöre nitelikli elemanlar olarak yetişiyor. Okulda 2020 yılında kurulan akıllı seralarda eğitim alan öğrencilerin yetiştirdiği ürünler, liseye ait "www.okulbahcesinden.com" adlı e-ticaret sitesinden satışa sunuluyor. Okulun kent merkezinde de bir satış noktası bulunuyor. Yalova Belediyesine ürün satışının yanı sıra kentteki firmalara süs bitkisi tedariki sağlayan lisenin 2022 yılı içinde elde ettiği ciro 1 milyon 102 bin liraya ulaştı. Süs bitkisi üretiminden dudak uçuklatan bir gelir elde eden lisede, tarım alanının dışında 4 farklı branşta daha öğrenciler yetiştiriliyor.

Erhan Erdoğan - Zeynep Taştan





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