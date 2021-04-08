Bu mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldü

Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk korona virüs vakasından Nisan ayının başına kadar hiç vakaya rastlanmayan Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde 3 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Türkiye korona lideri Samsun'da korona vaka sayıları tırmanmaya devam ederken, vaka olmayan bazı mahallerde de Kovid-19 görülmeye başlandı. Korona sürecinde Bafra ilçesinde bulunan 140 nüfuslu Şahinkaya Mahallesi bazı tedbirleri alsa da virüsle 387 gün sonra tanıştı. Özellikle dışarıdan fazla misafir kabul etmeyen, her gün camiden anons ile korona virüs uyarısı yaparak tedbir alan mahallede 1 Nisan'da 2 kişi, 2 Nisan'da da 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Furkan Abrek Ünal

