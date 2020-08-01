Bu müzeye giren para basıyor

Sivas'ta tarihi kent meydanında bulunan Atatürk ve Kongre Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzenin içerisini gezen tarihseverlerin en fazla ilgi gösterdikleri yer ise kendi hatıra paralarını basma imkanı buldukları bölüm. Sivas Kültür A.Ş tarafından faaliyete geçirilen bölümde müzeyi ziyaret eden tarihseverler, bu bölümde kendi 4 Eylül hatıra paralarını basıyor. Metal objeyi eline alan ziyaretçiler, çekiç ve kalıp yardımıyla metal hatıra paralarını oluşturuyor. Günün anısına basılan hatıra parasının ön yüzünde Atatürk ve Etnografya Müzesi'nin silueti yer alırken, arka bölümünde ise 4 Eylül 1919 tarihi yer alıyor.

Para basmaya ilgi yoğun

Sivas Kültür A.Ş Genel Müdürü Alpay Eyinç, hatıra para basma faaliyetine ilginin oldukça yoğun olduğunu dile getirerek, "Burada hem il içinden hem de il dışından gelen misafirlerimize hatıra olması amacıyla metalden bir kalıp oluşturduk. Bu kalıbın içerisinde iki yüzlü ayrı kalıplar var. Bir tarafta Sivas 4 Eylül Kongre binasının silueti, diğer tarafta 4 Eylül şeklinde günün anısına basılmış bir siluet var. Biz burada Sivas'a gelen ziyaretçilerimizin güzel bir anıyla dönmelerini amaçladık. Bu amaç doğrultusunda da bu projeyi hayata geçirmek istedik. Faaliyete başlayalı henüz bir hafta olmasına rağmen ilgi oldukça iyi. Şu an için oldukça memnunuz. Hem Sivasımızda hem de Türkiye genelinde Kongre Müzemizi ziyaret eden tüm konuklarımızı para basma makinemizi ziyarete bekliyoruz” dedi.

Onur Erden - Demet Karakuş

